«Вильярреал» обыграл «Валенсию», Черышев был заменен на 67-й минуте

«Вильярреал» обыграл «Валенсию» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч на 86-й минуте забил Марио Гаспар

"Вильярреал" набрал 57 очков и на данный момент занимает шестое место в чемпионате Испании. У «Валенсии» 67 очков и четвертая позиция.

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36-й тур "Вильярреал" — «Валенсия» — 1:0 (0:0)

Гол: Марио Гаспар, 86.

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста , Везу, Парехо, Кондогбья, Солер (Торрес, 71), Родриго, Мина (Вьетто, 67), Гонсалу Гедеш (Перейра, 81).

Предупреждения: Рукавина, 11. Гонсалу Гедеш, 21. Черышев, 30. Эрнандес, 34. Хосе Гайя, 44. Парехо, 61. Виктор Руис, 84. Серхио Асенхо, 90+2.

Судья: Хиль Мансано.

5 мая. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.