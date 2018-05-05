Ещё
«Вильярреал» обыграл «Валенсию», Черышев был заменен на 67-й минуте
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вильярреал» обыграл «Валенсию», Черышев был заменен на 67-й минуте 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
«Вильярреал» обыграл «Валенсию» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч на 86-й минуте забил Марио Гаспар.
Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел в стартовом составе, а на 67-й минуте его заменил Пабло Форнальс.
"Вильярреал" набрал 57 очков и на данный момент занимает шестое место в чемпионате Испании. У «Валенсии» 67 очков и четвертая позиция.
Чемпионат Испании
Ла лига
36-й тур  "Вильярреал" — «Валенсия» — 1:0 (0:0)
Гол: Марио Гаспар, 86.
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рукавина (Хауме, 46), Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Эрнандес, Бакка, Черышев (Пабло Форнальс, 67), Самуэль Кастильехо, Раба (Сансоне, 83).
"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кондогбья, Солер (Торрес, 71), Родриго, Мина (Вьетто, 67), Гонсалу Гедеш (Перейра, 81).
Предупреждения: Рукавина, 11. Гонсалу Гедеш, 21. Черышев, 30. Эрнандес, 34. Хосе Гайя, 44. Парехо, 61. Виктор Руис, 84. Серхио Асенхо, 90+2.
Судья: Хиль Мансано.
5 мая. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.
Спорт-Экспресс: последние новости
Дмитрий Лоськов: "Спасибо трибунам. "Локомотив" не мог не победить" Ведран Чорлука: "Сегодня я буду очень пьяный" Радимов позравил Игоря Денисова с чемпионством
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии3
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда10
Канада или Армения: какую сборную выберет Медведева7
«Решение Жени нужно уважать»25
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания31
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение