«Вильярреал» в концовке матча дожал дома «Валенсию»

Субботнюю программу 36-го тура испанской Ла Лиги закрывал матч между «Вильярреалом» и «Валенсией». Хозяева большую часть времени вели игру и заслуживали победы, но единственный гол в матче удалось забить со стандартного положения незадолго до финального свистка.

Протокол игры

Вильярреал

Валенсия

Запасные: Бонера Даниэле • Андрес Фернандес • Фуэго Хави • Унал Энес

Запасные: Дзадза Симоне • Хауме Доменек • Мурильо Джейсон • Латорре Антонио

05 мая. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

С первых минут встречи «Вильярреал» заиграл интенсивно, демонстрируя своё желание победить и закрепиться в еврокубковой зоне. «Валенсия» была немного смущена стартовым высоким прессингом соперника, но всё же паники в оборонительных рядах «летучих мышей» не допускалось. Единственным интересным ударом в дебюте матча отметился Родри, но с его попыткой сумел достаточно уверенно справиться Нето, вычислив траекторию полёта мяча. Ближе к середине первого тайма о своём присутствии напомнил Черышев, который сместился со своего левого фланга с мячом в центр и пробивал по воротам, но поразил сетку ворот лишь с внешней стороны.

Вскоре игра на поле выровнялась, и уже «Валенсия» начала создавать остроту у ворот Асенхо. Мог забивать Родриго, который замыкал прострельную передачу с фланга от Мины, но Асенхо успел переместиться в воротах и парировать удар в упор. А чуть позже провалился центр обороны «подводников», и Мина вывалился 1 на 1 с Асенхо, которому вновь удалось спасти свою команду от верного пропущенного гола.

После этого команды сбавили обороны, но в концовке тайма был всплеск активности от «Вильярреала». Хороший шанс сумел создать Черышев, который накрутил соперника на левом краю атаки и от лицевой линии прицельно простреливал вдоль ворот на Бакку, но в последнее мгновение Паулиста в отчаянном подкате сумел помешать колумбийцу с полутора метров отправить мяч в сетку ворот. А ещё через минуту провалился Гарай, но Паулиста помешал Бакке убежать 1 на 1 с вратарём — Карлос пробил со средней дистанции, и Нето потребовалось вытаскивать мяч из-под перекладины.

Также первый тайм запомнился жёсткими нарушениями правил с обеих сторон, и судье пришлось показать сразу 5 жёлтых карточек ещё до перерыва. Во втором тайме команды немного успокоились — стало меньше движения, увеличилось количество поперечных передач. Небольшим преимуществом в дебюте тайма снова владел «Вильярреал», который начал угрожать ударами Кастильехо, но с его двумя коварными ударами сумел справиться Нето.

Ближе к концу матча команды играли всё более закрыто, намекая, что ничейный результат ни для кого не станет трагедией. Но победный гол «Вильярреал» всё-таки забил. Помогло стандартное положение — после подачи штрафного удара с левого фланга от Тригероса Гаспар головой сумел срезать мяч в дальний угол.