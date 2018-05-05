«Вильярреал» в концовке матча дожал дома «Валенсию» 

Субботнюю программу 36-го тура испанской Ла Лиги закрывал матч между «Вильярреалом» и «Валенсией». Хозяева большую часть времени вели игру и заслуживали победы, но единственный гол в матче удалось забить со стандартного положения незадолго до финального свистка.
Протокол игры
Вильярреал
Валенсия
(1:0) Марио Гаспар 86'
Асенхо Серхио • Марио Гаспар • Альваро Гонсалес • Виктор Руис 84' • Рукавина Антонио 11' 46' (Коста Хауме (46') • Родри Эрнандес 34' • Тригерос Мануэль • Кастильехо Самуэль • Раба Даниэль 83' (Сансоне Никола (83') • Черышев Денис 29' 67' (Форнальс Пабло (67') • Бакка Карлос
Запасные: Бонера Даниэле • Андрес Фернандес • Фуэго Хави • Унал Энес
Нето Мурара • Везу Рубен • Гарай Эсекиэль • Габриэль Паулиста • Гайя Хосе 43' • Солер Карлос 71' (Торрес Ферран (71') • Парехо Даниэль 60' • Кондогбия Жоффрей • Гуэдеш Гонсалу 21' 81' (Перейра Андреас (81') • Родриго Морено • Санти Мина 67' (Вьетто Лусиано (67')
Запасные: Дзадза Симоне • Хауме Доменек • Мурильо Джейсон • Латорре Антонио
05 мая. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
С первых минут встречи «Вильярреал» заиграл интенсивно, демонстрируя своё желание победить и закрепиться в еврокубковой зоне. «Валенсия» была немного смущена стартовым высоким прессингом соперника, но всё же паники в оборонительных рядах «летучих мышей» не допускалось. Единственным интересным ударом в дебюте матча отметился Родри, но с его попыткой сумел достаточно уверенно справиться Нето, вычислив траекторию полёта мяча. Ближе к середине первого тайма о своём присутствии напомнил Черышев, который сместился со своего левого фланга с мячом в центр и пробивал по воротам, но поразил сетку ворот лишь с внешней стороны.
Вскоре игра на поле выровнялась, и уже «Валенсия» начала создавать остроту у ворот Асенхо. Мог забивать Родриго, который замыкал прострельную передачу с фланга от Мины, но Асенхо успел переместиться в воротах и парировать удар в упор. А чуть позже провалился центр обороны «подводников», и Мина вывалился 1 на 1 с Асенхо, которому вновь удалось спасти свою команду от верного пропущенного гола.
После этого команды сбавили обороны, но в концовке тайма был всплеск активности от «Вильярреала». Хороший шанс сумел создать Черышев, который накрутил соперника на левом краю атаки и от лицевой линии прицельно простреливал вдоль ворот на Бакку, но в последнее мгновение Паулиста в отчаянном подкате сумел помешать колумбийцу с полутора метров отправить мяч в сетку ворот. А ещё через минуту провалился Гарай, но Паулиста помешал Бакке убежать 1 на 1 с вратарём — Карлос пробил со средней дистанции, и Нето потребовалось вытаскивать мяч из-под перекладины.
Также первый тайм запомнился жёсткими нарушениями правил с обеих сторон, и судье пришлось показать сразу 5 жёлтых карточек ещё до перерыва. Во втором тайме команды немного успокоились — стало меньше движения, увеличилось количество поперечных передач. Небольшим преимуществом в дебюте тайма снова владел «Вильярреал», который начал угрожать ударами Кастильехо, но с его двумя коварными ударами сумел справиться Нето.
Ближе к концу матча команды играли всё более закрыто, намекая, что ничейный результат ни для кого не станет трагедией. Но победный гол «Вильярреал» всё-таки забил. Помогло стандартное положение — после подачи штрафного удара с левого фланга от Тригероса Гаспар головой сумел срезать мяч в дальний угол.