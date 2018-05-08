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Хуан Куадрадо: «Финал Кубка Италии против „Милана“ не будет похож на игру чемпионата»
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Хуан Куадрадо: «Финал Кубка Италии против „Милана“ не будет похож на игру чемпионата» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал, чего он ожидает от матча против «Милана» в финале Кубка Италии. Он подчеркнул, что его команде не будет легко.
— Это будет очень сложная игра, она будет отличаться от нашей встречи с «Миланом» в чемпионате. Мы можем обыграть их, — цитирует Куадрадо around-j.com. — В серии А, пожалуй, это мой самый прекрасный сезон, потому что он был самым напряженным.
Победа в чемпионате, когда ты идешь наравне с конкурентом весь турнир, дает тебе наибольшее удовольствие. Мы довольны, но нужно сохранять спокойствие — нам нужно набрать еще одно очко. Нам нужно играть на максимуме возможностей до конца и всегда пытаться победить.
Финальный матч Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» состоится 9 мая в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22.00 по московскому времени.
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