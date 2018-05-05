«Ювентус» обыграл «Болонью» и продолжает лидировать в чемпионате Италии

«Ювентус» обыграл «Болонью» (3:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Сами Хедира и Пауло Дибала, еще один мяч в свои ворота отправил Себастьен Де Майо. У гостей с пенальти отличился Симоне Верди.

"Ювентус" набрал 91 очко и лидирует в чемпионате Италии. Идущий вторым «Наполи» отстает на семь очков и завтра сыграет с «Торино». У «Болоньи» 39 очков и 12-е место.

Чемпионат Италии

Серия А 36-й тур "Ювентус" — «Болонья» — 3:1 (0:1)

Голы: Верди, 30 — с пенальти (0:1). Де Майо, 51 — в свои ворота (1:1). Хедира, 63 (2:1). Дибала, 69 (3:1).

"Болонья": Миранте, Де Майо, Романьоли, Мбай, Крафт (Торосидис, 60), Кейта, Поли, Кризетиг, Верди (Дестро, 73), Надь, Авенатти (Паласио, 66).

Предупреждения: Куадрадо, 15. Поли, 18. Ругани, 27. Кризетиг, 61. Паласио, 90.

Судья: Иррати.

5 мая. Турин. Стадион «Альянц Стэдиум».