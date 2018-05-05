«Вулверхэмптон» и «Фулхэм» заинтересовались Смоловым

Английские клубы «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» заинтересовались нападающим «Краснодара» Федором Смоловым , утверждает Daily Mail.

Сообщается, что скауты обоих клубов присутствовали на матче 28-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Локомотив» (2:0), в котором Смолов сделал дубль.

В нынешнем сезоне «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» выступают в Чемпионшипе, однако «волки» уже гарантировали себе участие в АПЛ в следующем сезоне, а «дачники» продолжают борьбу за еще одну из двух путевок.

Английские журналисты предполагают, что трансфер Смолова можно осуществить за 12 млн фунтов (13,5 млн евро). Отмечается, что минувшей зимой Смолов мог перейти в «Вест Хэм», однако предложение в 11 млн фунтов было отклонено.