Прогноз на матч Кан — Монако: монегаскам пора браться за голову

В воскресенье в тридцать шестом туре чемпионата Франции «Кан» примет «Монако». Команда Леонарду Жардима переживает игровой кризис, из которого нужно выходить, если монегаски хотят в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущий поединок на «Стад Мишель д’Орнано».

"Кан" ещё не гарантировал себе места в Лиге 1 на следующий сезон, хотя пятиочковый отрыв от опасной зоны за три тура до финиша — не так уж и плохо. К приёму «Монако» команда Патриса Гаранде готовится не в лучшем расположении духа. В семи последних матчах чемпионата «красно-синие» потерпели пять поражений при двух ничьих. Не радует и календарь заключительных туров — после «Монако» «Кан» ждут поединки против «Ниццы» и «ПСЖ».

Монако

Не так давно казалось, что второе место, которое даёт право на прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, целиком и полностью находится в руках «Монако». Но затем команда Леонарду Жардима столкнулась с неким кризисом. В пяти крайних матчах Лиги 1 монегаски выиграли лишь раз при двух ничьих и двух поражениях. Это привело к тому, что на второе место переместился «Лион». «Монако» пока что третий, однако отрыв от «Марселя» в размере одного очка говорит о риске не попасть даже в квалификацию Лиги чемпионов.

Статистика личных встреч

"Кан" — «Монако»: +4=10-17. Разница мячей: 28-56.

Первый круг: 0:2.

"Кан" в последний раз обыгрывал «Монако» в Лиге 1 в марте 2008-го года. С тех пор монегаски добились четырёх побед при семи ничьих.

Интересные факты

— В 11 последних матчах между «Монако» и «Каном» в Лиге 1 было зафиксировано 7 ничьих при 4 победах монегасков.

— «Кан» не побеждал в Лиге 1 с начала марта (2 ничьи, 5 поражений).

— «Монако» добился лишь одной победы в Лиге 1 в пяти последних матчах (2 ничьи, 2 поражения).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Монако" хочет снова попасть в Лигу чемпионов, поэтому команде Леонарду Жардима нужно собраться с мыслями и вернуться на полосу побед. Ожидаем набора трёх очков от монегасков в воскресенье. Наша ставка: «Победа „Монако“ с коэффициентом 1.95.