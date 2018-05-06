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Борис Рапопорт: «Новости, что Манчини летает в Италию, ведет переговоры — неуважение к „Зениту“
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Борис Рапопорт: «Новости, что Манчини летает в Италию, ведет переговоры — неуважение к „Зениту“ 

Спорт-Экспресс 7 минут назад
Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт в интервью «СЭ» назвал заслуженной победу «Локомотива» в матче 29-го тура чемпионата России. Железнодорожники победили питерский клуб 1:0 и досрочно оформили чемпионский титул. «Зенит» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов. — «Локомотив» наиграл на эту победу. В первом тайме москвичи действовали осторожно, как и «Зенит», — отметил Рапопорт. — Но после перерыва хозяева провели один из лучших таймов за последнее время. Они имели территориальное преимущество, полностью превзошли питерцев в центре поля. Конечно, железнодорожники могли бы и не забить победный мяч. Но «Локо» играл с таким давлением, с такими сумасшедшими эмоциями, прикладывал такие усилия, что гол стал наградой за всю эту работу.
— Может, москвичи просто больше хотели победить, чем «Зенит»?
— Как может не хватать настроя, когда команда имела реальные шансы побороться за место в Лиге чемпионов? Два года подряд «Зенит» не выступает там — это ЧП! Можно не взять золото, но не попадать в главный клубный турнир Европы — это большой шаг назад. Для того, чтобы туда выйти, нужно было обыгрывать «Локомотив». Но «Зенит» в течение этого сезона играет в какой-то осторожный футбол. Без порыва души, который был у «Локомотива» во втором тайме. Кусками это проявлялось у «Зенита» против ЦСКА — чувствовался драйв, нерв. Но в этом матче такого не наблюдалось, а осторожность и безволие никогда не приносит результат.
— На «Зенит» могла повлиять подвешенная ситуация с будущим Роберто Манчини?
— Честно говоря, вижу в этом парадокс. Я сам всю жизнь живу и работаю в Санкт-Петербурге. Манчини является главным тренером «Зенита». Понимаю, что он не говорит сам об уходе, но новости о том, что он улетает в Италию, ведет какие-то переговоры… Такого быть не должно! Это неуважение к нам, болельщикам, к клубу. (Игорь НОВИКОВ)
Локомотив — Зенит
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