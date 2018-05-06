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Губерниев: поздравляю «Локомотив» с чемпионством
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Губерниев: поздравляю «Локомотив» с чемпионством 

Чемпионат.com 7 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил «Локомотив» с победой в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги.
«Поздравляю ФК «Локомотив» с чемпионством и вспоминаю как брал интервью у тренера чемпионов страны Сёмина в 2001 году! Юный корреспондент и молодой тренер!», — написал Губерниев на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Видео доступно в «Инстаграме» Дмитрия Губерниева.
«Локомотив» оформил чемпионство в домашнем матче 29-го тура с «Зенитом» (1:0). Для «железнодорожников» этот титул стал первым за последние 14 лет.
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