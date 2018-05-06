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«Барселона „огласила заявку на матч с „Реалом“
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«Барселона „огласила заявку на матч с „Реалом“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Тренерский штаб «Барселоны» огласил заявку на матч 36 тура чемпионата Испании между каталонцами и «Реалом». За исключением травмированных защитников Люки Диня, Алейша Видаля, Йерри Мины и полузащитника Андре Гомеша сине-гранатовые готовы выпустить самый боеспособный состав.
Заявка «Барселоны» выглядит следующим образом:
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен; защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жорди Альба, Самюэль Юмтити, Томас Фермален; полузащитники: Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Адрес Иньеста, Паулинью, Фелиппе Коутинью; нападающие: Усман Дембеле, Луис Суарес, Лионель Месси, Пако Алькасер.
Напомним, матч пройдет в субботу, 6 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи.
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