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«Одноклассники» покажут матч «Барселона» — «Реал» в 4K
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«Одноклассники» покажут матч «Барселона» — «Реал» в 4K 

Авторадио 1 час назад
Фото: Живая Кубань
Главный футбольных поединок этих выходных — битва между каталонской Барселоной и мадридским Реалом. На родной стадион «Камп Ноу» каталонцы приедут уже в ранге действующего чемпиона Испании — титул был добыт в прошлые выходные. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Трансляцию будет вести социальная сеть «Одноклассники» в разрешении Ultra HD. Игру будет комментировать Василий Уткин. Наблюдать за матчем можно с любых устройств. «Одноклассники» стали первыми в Европе и среди всех социальных сетей, кто проводит профессиональные онлайн-трансляции сверхвысокой четкости.
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