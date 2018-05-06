Главный футбольных поединок этих выходных — битва между каталонской Барселоной и мадридским Реалом. На родной стадион «Камп Ноу» каталонцы приедут уже в ранге действующего чемпиона Испании — титул был добыт в прошлые выходные. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Трансляцию будет вести социальная сеть «Одноклассники» в разрешении Ultra HD. Игру будет комментировать Василий Уткин. Наблюдать за матчем можно с любых устройств. «Одноклассники» стали первыми в Европе и среди всех социальных сетей, кто проводит профессиональные онлайн-трансляции сверхвысокой четкости.