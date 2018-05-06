«Касымпаша» громит «Трабзонспор» и другие результаты 32-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 32-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим неожиданное домашнее поражение «Трабзонспора» от «Касымпаши».

"Карабюкспор" — «Коньяспор» — 0:1 Гол: Это'О, 37 (пенальти) — 0:1.

"Аланьяспор" — «Османлыспор» — 1:1 Голы: Акбаба, 33 — 1:0, Гюльселам, 48 — 1:1.

"Трабзонспор" — «Касымпаша» — 2:5 Голы: Дианье, 11 — 0:1, Новак, 17 — 1:1, Трезеге, 22 — 1:2, Менса, 45 — 1:3, Новак, 48 — 2:3, Трезеге, 59 — 2:4, Дианье, 74 — 2:5.

Удаления: Йокушлу (77), Губочан (87) — оба «Трабзонспор».