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«Касымпаша» громит «Трабзонспор» и другие результаты 32-го тура чемпионата Турции
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«Касымпаша» громит «Трабзонспор» и другие результаты 32-го тура чемпионата Турции 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В субботу в рамках 32-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим неожиданное домашнее поражение «Трабзонспора» от «Касымпаши».
"Карабюкспор" — «Коньяспор» — 0:1  Гол: Это'О, 37 (пенальти) — 0:1.
"Аланьяспор" — «Османлыспор» — 1:1  Голы: Акбаба, 33 — 1:0, Гюльселам, 48 — 1:1.
"Трабзонспор" — «Касымпаша» — 2:5  Голы: Дианье, 11 — 0:1, Новак, 17 — 1:1, Трезеге, 22 — 1:2, Менса, 45 — 1:3, Новак, 48 — 2:3, Трезеге, 59 — 2:4, Дианье, 74 — 2:5.
Удаления: Йокушлу (77), Губочан (87) — оба «Трабзонспор».
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