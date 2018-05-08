Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» обыграл «Автодор» — 84:82

Саратовцы по-прежнему не могут победить в «волжском дерби» на выезде.

До конца «регулярки» Единой лиги ВТБ осталось всего ничего — кто-то уже закончил чемпионат, кому-то остаётся сыграть один матч, кому-то два. Но для целой группы команд в середине таблицы от этих одного-двух матчей будет зависеть продолжение борьбы в сезоне.

«Нижний» — одна из таких команд. Команда Зорана Лукича располагалась на седьмой строчке, но спокойно чувствовать себя никак не могла. Любая осечка могла оставить чёрно-белых без плей-офф. Даже восьмое место — то ещё удовольствие, ведь тогда пришлось бы играть с ЦСКА четвертьфинал, и все знают, чем заканчиваются подобные серии. Но за нижегородцев перед встречей с «Автодором» была статистика: они ещё ни разу за четыре года, что саратовцы выступают в Единой лиге, не отдали волжским землякам ни матча на родном паркете. «Автодору» тоже было чем похвастать — команда только-только настреляла сотню в кольцо «Химок» и обошла тех в турнирной таблице. Пусть подмосковная команда и приехала не в полном составе, про это теперь мало кто вспомнит. Правда, разница в мотивации всё же была: если «Нижнему» победа была нужна как воздух, то «Автодор» мог бы и проиграть, не испортив картину глобально.

«Автодор» сходу попытался задушить хозяев скоростью, но те были готовы: ловили саратовцев на фолы в нападении, а на другой половине паркета если не идеально, то близко к этому разыгрывали мяч под кольцом. За свои 12 очков в первой четверти Стеван Еловац должен быть благодарен не только партнёрам, замечавшим каждый «бэк-дор», но и защите гостей. У тех солировал Шакил Маккиссик , но это хватало только для того, что не отпускать «Нижний». Два трёхочковых попадания «бэк-ту-бэк» от Джейкоба Одума и того же Еловаца на стыке четвертей и ещё один безальтернативный розыгрыш под кольцо заставили Евгения Пашутина требовать тайм-аут при шести очках отставания на старте второй десятиминутки. «Автодор» попытался ещё больше увеличить скорости, но скорее путался сам. Саратовцам пришлось принять заданный «Нижним» темп, и выяснилось, что они себя неплохо чувствуют и на таких скоростях. Командная игра всё равно хромала, но «Автодору» было комфортно — гости прибавили в качестве атак, а хозяева, напротив, снизили процент дальний попаданий и перестали использовать лазейки в «краске». Только лишь всплеск Еловаца помог нижегородцам уйти на большой перерыв лидерами: серб в несколько атак в концовке половины уложил трёху через руки, два перехвата, результативную передачу Стребкову, убегающему один на один с кольцом, и два точных штрафных.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Единой лиги ВТБ.

Несмотря на небольшое отставание, вся третья четверть превратилась в погоню «Автодора», по ходу которой Коти Кларк в очередной раз показал, на какую невероятную форму вышел к решающим матчам «регулярки» — сразу несколько раз подряд форвард забил с фолом. «Нижний» постоянно придумывал что-то новое и продолжал лидировать, но команда Пашутина намертво вцепилась в соперника и никуда не собиралась его отпускать. Под занавес четверти Фрэйзер попал трёху и наконец позволил своей команде повести. С одним очком разницы команды и вышли на последний игровой отрезок.

Сначала на паркете была абсолютно равная борьба, но «Автодор» подвели два падения: в одном Фрэйзер поскользнулся и потерял мяч, а во втором Кларк выпрашивал фол для своего опекуна. «Нижний» в это время вернулся в игру и попал несколько безответных мячей. Атака саратовцев продолжила сбоить, а Максим Григорьев попал два штрафных из трёх и сделал «+4» для «Нижнего». Хаммеру и Кларку ответил Стребков, и за минуту до конца основного времени команды разделяла всего одна дальняя атака.

Этого хватило, хотя не обошлось и без нервов. «Автодор» сфолил на Одуме, и это был плохой кандидат на пробитие штрафных. Плохой, конечно, для гостей — американец попал дважды. Фрэйзер после тайм-аута умудрился придумать трёху за пять секунд, но в защите «Автодор» снова нарушил правила, и Веремеенко соперников не простил. Зато простил Узинский, который реализовал только один штрафной. Григорьеву пришлось фолить, чтобы не дать «Автодору» шанс на дальний бросок, и Фрэйзер попал оба броска с линии. При «-1» для «Автодора» на линию встал Веремеенко, и он тоже попал лишь один раз. Попытка выиграть матч одним махом на счету Маккиссика, но американец смазал.

«Автодор» по-прежнему не может выиграть в Нижнем Новгороде и, в случае победы «Химок» над «Локо» пропускает жёлто-синих на пятую строчку.