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Евгений Пашутин: В Нижнем всегда играть непросто. Это характерная, неуступчивая команда
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Евгений Пашутин: В Нижнем всегда играть непросто. Это характерная, неуступчивая команда 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«В Нижнем всегда играть непросто. Это характерная, неуступчивая команда. Важно остановить их снайперов и закрыть периметр, где угрозу представляют не только Одум и Стребков, но и „большие“ Еловац, Губанов, атакующие из-за дуги с высоким процентом.
Постараемся продемонстрировать против них нашу фирменную защиту — плотную, агрессивную и жесткую. У „Нижнего“ весьма атлетичная передняя линия, поэтому необходимо контролировать щит. После подборов планируем использовать быстрый переход из обороны в атаку.
При позиционной игре будем искать слабые стороны соперника. Шаг за шагом мы движемся к своей цели. Должны проявить свои лучшие качества и продлить победную серию», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Автодора».
Напомним, матч «Нижний Новгород» — «Автодор» состоится сегодня, 8 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.
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