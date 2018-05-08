Евгений Пашутин: В Нижнем всегда играть непросто. Это характерная, неуступчивая команда

«В Нижнем всегда играть непросто. Это характерная, неуступчивая команда. Важно остановить их снайперов и закрыть периметр, где угрозу представляют не только Одум и Стребков, но и „большие“ Еловац, Губанов, атакующие из-за дуги с высоким процентом.

Постараемся продемонстрировать против них нашу фирменную защиту — плотную, агрессивную и жесткую. У „Нижнего“ весьма атлетичная передняя линия, поэтому необходимо контролировать щит. После подборов планируем использовать быстрый переход из обороны в атаку.

При позиционной игре будем искать слабые стороны соперника. Шаг за шагом мы движемся к своей цели. Должны проявить свои лучшие качества и продлить победную серию», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Автодора»

Напомним, матч «Нижний Новгород» — «Автодор» состоится сегодня, 8 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.