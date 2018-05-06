ЧМ по хоккею. 5 мая. Чехия победила Словакию, США — Данию

Сегодня на чемпионате мира в Дании пройдут очередные матчи группового турнира.

Группа А Швейцария — Австрия — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Нидеррайтер — 1 (Корви, Хофманн), 18:28 — 1:0. Хас — 1 (Шервей, Мюллер), 24:14 — 2:0. Цвергер — 1 (бол., Раухенвальд, Хаудум), 34:50 — 2:1. Ганаль — 1 (Шнайдер), 46:28 — 2:2. Корви — 1 (Нидеррайтер), 63:18 — 3:2. Вратари: Дженони — Штаркбаум. Штраф: 29 — 6. Броски: 41 (14+10+16+1) — 19 (7+7+5+0). Судьи: Оленин, Шеквист. 5 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Франция — Белоруссия — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) Голы: Флери — 1 (С. Да Коста), 3:33 — 1:0. С. Да Коста — 1 (Жаниль), 13:33 — 2:0. Павлович — 1 (бол., Развадовский, Воробей), 19:36 — 2:1. Ламперье — 1 (Клеро, Эккефей), 38:42 — 3:1. Манавиан — 1 (бол., С. Да Коста, Флери), 42:17 — 4:1. Гуттиг — 1 (Перре), 47:57 — 5:1. Воробей — 1 (бол.), 54:46 — 5:2. Перре — 1 (бол., Плэтт, Коробов, Леклер, Эккефей), 57:56 — 6:2. Вратари: Арди — Кульбаков. Штраф: 10 — 16. Броски: 30 (6+16+8) — 40 (14+11+15). Судьи: Гуен, Лемелин. 5 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Чехия — Словакия — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: Криштоф — 1 (бол., Секера, Надь), 7:33 — 0:1. Кубалик — 1 (Нестрашил, Яшкин), 21:04 — 1:1. Секера — 1 (бол., Надь), 25:29 — 1:2. Нечас — 1 (Кубалик), 59:50 — 2:2. Яшкин — 1 (Полашек, Нестрашил), 62:09 — 3:2. Вратари: Францоуз (57:15 — 57:21, 57:32 — 59:50) — Чильяк. Штраф: 6 — 6. Броски: 42 (12+12+15+3) — 17 (8+5+4+0). Судьи: Каукокари, Майер. 5 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Группа В Норвегия — Латвия — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) Голы: Бастиансен — 1 (Треттенес, Холес), 8:14 — 1:0. Бонсаксен — 1 (М. Улимб), 12:12 — 2:0. Балцерс — 1 (Сотниекс, Галвиньш), 26:20 — 2:1. Аболс — 1 (Карсумс, Редлихс), 51:04 — 2:2. Балцерс — 2 (Джериньш), 60:24 — 2:3. Вратари: Хауген — Мерзликинс. Штраф: 2 — 6. Броски: 15 (6+6+3+0) — 21 (6+7+7+1). Судьи: Гофман, Кубуш. 5 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Финляндия — Корея — 8:1 (2:0, 3:1, 3:0) Голы: Ахо — 1 (мен., Терявяйнен, Риикола), 3:41 — 1:0. Терявяйнен — 1 (мен., Ахо), 5:55 — 2:0. Ахо — 2 (бол., Рантанен, Терявяйнен), 28:46 — 3:0. Савинайнен — 1 (Ахо, Терявяйнен), 32:21 — 4:0. Свифт — 1 (Радунске), 33:00 — 4:1. Нутиваара — 1 (мен., Песонен), 38:52 — 5:1. Мяеналанен — 1 (Песонен, Анттила), 46:01 — 6:1. Капанен — 1 (Рантанен), 47:16 — 7:1. Песонен — 1, 53:51 — 8:1. Вратари: Сятери — Далтон. Штраф: 8 — 6. Броски: 45 (15+16+14) — 9 (3+5+1). Судьи: Ержабек, Рено. 5 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Дания — США — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Голы: Батчер — 1 (Годро), 16:06 — 0:1. Крайдер — 1 (бол., Райан, Хьюз), 22:42 — 0:2. Аткинсон — 1 (Крайдер, Дженсен), 29:14 — 0:3. Дженсен — 1 (Батчер, Кейн), 54:11 — 0:4. Вратари: Андерсен — Кинкейд. Штраф: 6 — 8. Броски: 20 (5+10+5) — 43 (13+16+14). Судьи: Айверсон, Шукис. 5 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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