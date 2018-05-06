Два английских клуба поборются за Смолова

Ближайшим летом за форварда «Краснодара» Фёдора Смолова намерены побороться два английских клуба.

Как сообщает Daily Mail, 28-летнего россиянина хотят купить «Вулверхэмптон» и «Фулхэм». Сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов евро.

В этом сезоне Смолов сыграл за «Краснодар» 23 матча, забил 14 голов и сделал 5 ассистов.

Стоит отметить, что «Вулверхэмптон» уже завоевал путёвку в АПЛ, а «Фулхэму» ещё предстоит побороться за выход в Премьер-лигу — на данный момент «дачники» занимают третье место в Чемпионшипе.