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Два английских клуба поборются за Смолова
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Два английских клуба поборются за Смолова 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Ближайшим летом за форварда «Краснодара» Фёдора Смолова намерены побороться два английских клуба.
Как сообщает Daily Mail, 28-летнего россиянина хотят купить «Вулверхэмптон» и «Фулхэм». Сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов евро.
В этом сезоне Смолов сыграл за «Краснодар» 23 матча, забил 14 голов и сделал 5 ассистов.
Стоит отметить, что «Вулверхэмптон» уже завоевал путёвку в АПЛ, а «Фулхэму» ещё предстоит побороться за выход в Премьер-лигу — на данный момент «дачники» занимают третье место в Чемпионшипе.
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