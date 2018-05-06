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Лихштайнер покинет «Ювентус» по окончании сезона
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Лихштайнер покинет «Ювентус» по окончании сезона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Ювентуса» и сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер сообщил, что покинет туринский клуб по окончании сезона, передает "Советский спорт".
"По окончании сезона я покину «Ювентус», мне нужны новые вызовы", — приводит слова Лихтштайнера Football Italia.
При этом он подчеркнул, что продолжит свою карьеру в другой стране.
"Болельщики знают, что я не сделаю неправильный выбор", — заключил 34-летний швейцарец.
В текущем чемпионате Серии А Лихштайнер провел 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» на своем поле одержал победу над «Болоньей» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.
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