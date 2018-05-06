Лихштайнер покинет «Ювентус» по окончании сезона

"По окончании сезона я покину «Ювентус», мне нужны новые вызовы", — приводит слова Лихтштайнера Football Italia.

При этом он подчеркнул, что продолжит свою карьеру в другой стране.

"Болельщики знают, что я не сделаю неправильный выбор", — заключил 34-летний швейцарец.

В текущем чемпионате Серии А Лихштайнер провел 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» на своем поле одержал победу над «Болоньей» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.