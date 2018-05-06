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Лихтштайнер объявил об уходе из «Ювентуса»
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Лихтштайнер объявил об уходе из «Ювентуса» 

SPORT24.ru 52 минуты назад
Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер после победы над «Болоньей» (3:1) в матче 36-го тура Серии А признался, что покинет команду по окончании текущего сезона.
«По окончании сезона я покину «Ювентус», мне нужны новые вызовы.
Мой новый клуб? Болельщики знают, что я не сделаю неправильный выбор», — сказал Лихтштайнер в эфире Mediaset Premium.
34-летний швейцарец выступает за туринский клуб с 2011 года. За это время он провел за «бьянконери» 257 матчей во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав 30 результативных передач.
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