Лихтштайнер объявил об уходе из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер после победы над «Болоньей» (3:1) в матче 36-го тура Серии А признался, что покинет команду по окончании текущего сезона.

«По окончании сезона я покину «Ювентус», мне нужны новые вызовы.

Мой новый клуб? Болельщики знают, что я не сделаю неправильный выбор», — сказал Лихтштайнер в эфире Mediaset Premium.

34-летний швейцарец выступает за туринский клуб с 2011 года. За это время он провел за «бьянконери» 257 матчей во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав 30 результативных передач.