В «Спартаке» расстроены отсутствием Пилипчука в клубе 

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес поделился мнением об отсутствии в команде помощника главного тренера клуба Романа Пилипчука. По словам футболиста, команде будет не хватать украинского специалиста.
"Нам не хватает Пилипчука. Легко сказать, что это не так, ведь мы победили сегодня, но я скучаю по всем тем, кто выиграл титул в прошлом сезоне и ушел. Однако решение есть, мы должны принять его. Тренер еще не попрощался с нами официально. Я рад, что это не сказалось на нашем результате", — цитирует Промеса "РИА Новости".
Красно-белые одержали победу над «Ростовом» (2:0) в матче 29-го тура РФПЛ.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее Пилипчук заявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона.