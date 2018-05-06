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Хайнкес: «Мне не показалось смешным нежелание Левандовского пожать мне руку»
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Хайнкес: «Мне не показалось смешным нежелание Левандовского пожать мне руку» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес признался, что ему не понравилось поведение нападающего Роберта Левандовски после, того как немецкий специалист заменил игрока на Давида Вагнера на 77-й минуте игры 33-го тура Бундеслиги с «Кельном» (). Поляк, покидая поле, отказался пожимать руку Хайнкесу.
«Я по себе знаю, что мы, нападающие, эгоистичные игроки и постоянно думаем о своих бомбардирских показателях. Мы поговорили, он все понял. Однако, когда я его заменил, мне эта ситуация не показалась смешной, потому что я босс и никто другой.
Мне тоже никогда не нравилось, когда меня, нападающего, заменяли. Он хотел забить свой 30-й мяч в этом сезоне Бундеслиги. Мы все обсудили, этот случай забыт», — цитирует Хайнкеса AS.
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