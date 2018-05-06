Забытый вкус победы: как «Локомотив» стал чемпионом спустя 14 лет

«Локомотив» устроил праздник в Черкизове, впервые оформив титул чемпиона России в домашней игре. Они победили «Зенит» . А что имели команды перед матчем 29-го тура? «Локо» начал откровенно сдавать: видно, что команда ощутила предчемпионский мандраж и силы начали подходить к концу: знаменитые контратаки парней Юрия Семина получались не такими стремительными. И получились «сухие» неудачи в матчах с «Ахматом», «Уфой» и «Краснодаром». У «Зенита» дела ничуть не лучше. Не смогли удержать победу в Туле, позволив Артему Дзюбе победно указывать на свою фамилию на футболке «Арсенала», не смогли продавить оборону и вратаря ЦСКА в домашнем матче. Вообще, именно «не смогли» можно назначить девизом питерцев в этом сезоне. Несмотря на мощную трансферную кампанию и абсолютное господство на внутреннем рынке, «Зенит» быстро выключился из борьбы за победу во внутренних турнирах, а вылет из Лиги Европы от сбавившего весной «Лейпцига» (лишь три победы в девяти матчах Бундеслиги) тоже не добавил оптимизма. Вот и имеем, что 5 мая на поле стадиона в Черкизове вышли команды, находящиеся в не самом лучшем состоянии, но с четкими задачами: если «Локо» продолжит упускать очки, то рискует потерять титул, если «Зенит» снова проиграет, то их ждет очередной сезон без Лиги Чемпионов. И игра на востоке Москвы показала, что желание оформить титул в родных стенах сильнее любых других. Матч можно логично поделить на две части: первый и второй таймы. Первая половина игры прошла при контроле «Зенита» территории и мяча. Но питерцы не извлекали из этого никакой пользы, не создавая опасных моментов у ворот хозяев. «Локомотив» же пытался убегать и убегал в неплохие контратаки. Но решающего удара они нанести никак не могли. Второй же тайм прошел под полным преимуществом «Локомотива»: соблазн выиграть титул в домашней игре слишком велик, чтобы соглашаться на ничью. «Железнодорожники» вышли на вторую половину встречи с одной целью: одержать победу. С учетом стиля игры «Локо» против своих прямых конкурентов и их нынешней формы такой футбол в их исполнении удивил. Прижать «Зенит» к воротам, регулярно доводя мяч до штрафной питерцев, — не каждый так может. Разве что «Спартаку» в этом сезоне это удавалось. К слову, именно от «Спартака» и «Локо» «Зенит» потерпел единственные выездные поражения в этом сезоне. «Красно-зеленые» почти весь второй тайм пытались оказывать давление на ворота «Зенита». А потом вышел Эдер. Думаю, только изолированные от интернета люди не знают, что именно этот большой португальский нападающий исполнил мечту нации, забив гол французам в финале «Евро». Сегодня же он вышел, чтобы осчастливить фанатов «Локомотива», которые 14 лет не знали, что такое чемпионство.

Автор «золотого» гола «Локомотива» Эдер / Global Look Press

Эдер забил. Сделал это тогда, когда было нужно: в самом конце, ведь так намного драматичнее, чем забить в любое другое время, чтобы встать стеной у своих ворот. Службы стадиона были настолько в восторге, что запустили фейерверки и конфетти раньше времени — за пару минут до конца матча. Но этот праздник не мог уйти из Черкизова. Игра окончена, чемпион известен. Разумеется, что абсолютно каждый человек в клубе внес свой вклад в этот результат. Но я бы хотел выделить несколько персон. Прежде всего, конечно, Юрий Семин. Видимо, у «Локомотива» такая судьба, что побеждать он может только с Юрием Палычем у руля. Списанный многими экспертами 70-летний специалист пришел два года назад в обновленный «Локо», чтобы начать все с чистого листа: закончилась безобразная эра правления Ольги Смородской , итогом которой стал опустевший стадион в Черкизове, один Кубок России с бронзой РФПЛ в 2014 году. Не так много за шесть лет, да? А именно изгнание Семина из клуба было одним из первых неоднозначных ходов Смородской в «Локо».

Наставник «Локомотива» Юрий Семин / Global Look Press

Прошлый сезон у москвичей получился странным: ужасные результаты в РФПЛ, а рядом с ними победа в Кубке страны. В новый сезон «Локо» входил с обычными для себя задачами: закрепиться в пятерке лидеров РФПЛ и выйти в плей-офф Лиги Европы. Но они ввязались в большую драку, из которой выбрались победителями. И заслуга Семина колоссальна. Он смог извлечь пользу из сильных сторон своих футболистов, наведя порядок в защите: 19 пропущенных мячей в 29 матчах свидетельствуют об этом. Огонь Фернандеша и Фарфана, воссоединение братьев Миранчуков — все это подарил нам именно Юрий Семин. Мануэла Фернандеша я бы вообще предпочел назвать лучшим игроком этого «Локомотива» и всего нынешнего сезона в РФПЛ. Быть может, португалец не забивает по 20 мячей в сезоне и не отдает столько же голевых передач, но его влияние на игру «Локо» сложно переоценить. В трудные моменты, как в выездной игре с «Ниццей», он вел команду вперед. Вел ее тогда, когда ничего не получалось. Именно взаимодействие с Фернандешем открыло новые грани братьев Миранчуков: в этом сезоне они занимались не только обводками, но и прямо влияли на результат.

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш / Global Look Press

Что Антон, что Алексей. Оба провели лучшие сезоны в своих карьерах. Вроде бы близнецы, а пути их довольно разные. Леша сверкнул в составе команды еще в 2013 году, когда тренер Славен Билич доверил ему место в составе команды, напрочь провалившей сезон. Юный плеймейкер тогда многих очаровал. Долго он не мог выйти на лидирующие роли, но именно в этом сезоне Алексей это сделал. Хотя его форма этой весной мне не очень понравилась. Однако осенью он был чертовски хорош. Как и его брат Антон. Если Леша уже долго является главной молодой надеждой клуба, то Антон столкнулся со сложным этапом в карьере: аренда в Эстонию. Разлука с привычным укладом жизни, с братом-близнецом: это тяжело далось молодому футболисту. Но это сделало его сильнее. Вернувшись в «Локо», он стал игроком основного состава, радуя фанатов клуба своей игрой вместе с братом. Надеюсь, оба наберут хорошую форму к летним матчам Чемпионата мира.

Воспитанники «Локомотива» братья Миранчуки в сборной России / Global Look Press

Нельзя не упомянуть Джефферсона Фарфана. Лучший бомбардир команды, лучший по системе «гол+пас». Приход перуанца в Россию восприняли довольно неоднозначно. Мол, зачем стареющий вингер, поигравший в арабских лигах? Что он может дать клубу? Как выяснилось, что-то да смог. Осенью Фарфан играл в свой лучший футбол в жизни, добившись невероятных результатов: много голов за «Локомотив», а также исторический выход со сборной Перу в финальную стадию Чемпионата мира. Кстати, в сборную Джефф вернулся благодаря удачной игре за «Локомотив». Да, он немного сдал к весне, но едва ли можно требовать от 33-летнего игрока запредельных темпов на протяжении всего сезона.

Самый результативный игрок «Локо» в этом сезоне Джефф Фарфан / Global Look Press

Сегодня и на протяжении нескольких людей «красно-зеленое» фан-сообщество будет праздновать. Этот успех является слишком долгожданным, чтобы ограничиться лишь одной вечеринкой. Но что ждет «Локо» дальше? Контракт с Семиным был продлен перед игрой с «Зенитом», но вопросы по составу имеются. Продолжат ли выступление за команду звездные легионеры? Что ждет братьев Миранчуков? Будет ли усиление состава под Лигу Чемпионов, куда «Локомотив» выбрался впервые за 13 лет. А в групповой этап впервые за 15 лет. Выходит, что даже после чемпионства к «Локомотиву» есть вопросы. Но отвечать на них сейчас не нужно. Все подождет. Сейчас пришло время праздновать.