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СМИ: английские «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» заинтересованы в покупке футболиста Смолова
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СМИ: английские «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» заинтересованы в покупке футболиста Смолова 

ТАСС 19 минут назад
ТАСС, 6 мая. Английские футбольные клубы «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» заинтересованы в трансфере российского нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Как сообщает издание, «Краснодар» готов продать 28-летнего Смолова за £12 млн В декабре клуб отклонил предложение «Вест Хэма» о покупке футболиста в размере £11 млн  Скауты «Фулхэма» и «Вулверхэмптона» просматривали Смолова в ряде последних матчей чемпионата России. Отмечается, что представители клубов наблюдали за игрой между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» (2:0), в котором Смолов оформил дубль.
"Фулхэм" и «Вулверхэмптон» текущий сезон провели во втором по силе дивизионе английского футбола — чемпионшипе. «Вулверхэмптон» занимает первое место и уже обеспечил себе участие в Английской премьер-лиге в следующем сезоне. «Фулхэм» занимает третье место и имеет хорошие шансы также завоевать право участвовать в сильнейшем дивизионе английского футбола.
Смолов перешел в «Краснодар» в 2015 году. В составе команды он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В нынешнем сезоне нападающий сыграл 21 матч за «Краснодар» и забил 14 голов. В активе форварда 30 матчей за сборную России и 12 мячей.
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