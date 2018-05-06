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Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в марафоне
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Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в марафоне 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Если предполагавший пробежать 21 км спортсмен чувствовал, что ему по силам одолеть всю марафонскую дистанцию (42 км 195 м), он мог продолжить гонку.
В честь Дня Победы советского народа над нацистской Германией военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в «Марафоне Победы — 2018».
Для удобства участников забега марафонская дистанция была разделена на три части: 10 км, полумарафон — 21 км 100 м и марафон — 42 км 195 м. При этом участников не ограничивали выбором какой-то отдельной дистанции. Если предполагавший пробежать 21 км спортсмен чувствовал, что ему по силам одолеть весь марафон целиком, он мог продолжить гонку.
В марафоне, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 10 военнослужащих ОГРВ ПРРМ.
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