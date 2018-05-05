Ещё
Алексей Миранчук: чуть не расплакался после того, как стали чемпионами России по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Миранчук: чуть не расплакался после того, как стали чемпионами России по футболу 

RT на русском 6 часов назад
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук ответил на вопрос, много ли звонков поступило после того, как «железнодорожники» завоевали чемпионский титул в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
«Да нет, никто не звонил. Подумаешь, выиграли чемпионат… На самом деле мы очень счастливы. Сегодня на трибунах были наши с Лёшей родители, и стать чемпионом на их глазах дорого стоит. В раздевалку папа с мамой не пошли, а вот на поле после финального свистка спустились. Были и слёзы, конечно, и улыбки. Обняли нас с братом. Да я и сам чуть не расплакался, но сдержался, всё-таки болельщики смотрят», — сказал Миранчук в беседе с RT.
Он также рассказал, как отреагировали в команде на продление контракта главного тренера Юрия Сёмина.
«Думали только об игре, но всё равно новость об этом приободрила», — заключил Миранчук.
Ранее защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг признался, что сбылась его мечта — стать чемпионом России по футболу.
RT на русском: последние новости
Зидан прокомментировал слухи о возможном уходе Бэйла и Бензема из «Реала» Каррера: приятно слышать об интересе «Ювентуса», но сейчас я думаю только о «Спартаке» Футболист Лихтштайнер объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канада или Армения: какую сборную выберет Медведева28
Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии4
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания31
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда11
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение