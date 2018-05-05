Алексей Миранчук: чуть не расплакался после того, как стали чемпионами России по футболу

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук ответил на вопрос, много ли звонков поступило после того, как «железнодорожники» завоевали чемпионский титул в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

«Да нет, никто не звонил. Подумаешь, выиграли чемпионат… На самом деле мы очень счастливы. Сегодня на трибунах были наши с Лёшей родители, и стать чемпионом на их глазах дорого стоит. В раздевалку папа с мамой не пошли, а вот на поле после финального свистка спустились. Были и слёзы, конечно, и улыбки. Обняли нас с братом. Да я и сам чуть не расплакался, но сдержался, всё-таки болельщики смотрят», — сказал Миранчук в беседе с RT.

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«Думали только об игре, но всё равно новость об этом приободрила», — заключил Миранчук.