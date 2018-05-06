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Доннарумма превзошёл достижение Диды
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Доннарумма превзошёл достижение Диды 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отыграл весь матч против «Вероны» в рамках 36-го тура итальянской Серии А.
Таким образом, 19-летний страж ворот во всех турнирах текущего сезона провёл за «россонери» 4440 минут.
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