Доннарумма превзошёл достижение Диды

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отыграл весь матч против «Вероны» в рамках 36-го тура итальянской Серии А.

Таким образом, 19-летний страж ворот во всех турнирах текущего сезона провёл за «россонери» 4440 минут.