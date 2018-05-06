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Криштиану Роналду: «Мои мысли и молитвы с Фергюсоном»
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Криштиану Роналду: «Мои мысли и молитвы с Фергюсоном» 

Спорт-Экспресс 11 минут назад
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поддержал бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. 76-летний шотландец был госпитализирован после того, как пожаловался на проблемы со здоровьем. Ему была сделана операция по поводу кровоизлияния в мозг.
"Мои мысли и молитвы с вами, мой дорогой друг. Будь сильным, босс!" — написал Роналду в Твиттере.
У Фергюсона кровоизлияние в мозг. Что об этом известно
My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 мая 2018 г.
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