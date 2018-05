Криштиану Роналду: «Мои мысли и молитвы с Фергюсоном»

"Мои мысли и молитвы с вами, мой дорогой друг. Будь сильным, босс!" — написал Роналду в Твиттере.

У Фергюсона кровоизлияние в мозг. Что об этом известно

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 мая 2018 г.