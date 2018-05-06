В саратовском Парке Победы увековечат память погибшего в Сирии российского пилота

Артем Кулиш и его второй пилот разбились в Сирии на вертолете Ми-24 в прошлом году.

Имя пилота вертолета Ми-24 Артема Кулиша нанесут на мемориальную доску в парке Победы в Саратове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации «Боевое братство» Александра Иванникова.

Крушение вертолета, который пилотировал Кулиш, произошло 31 декабря 2017 года в Сирии. Причина стала техническая неисправность, Кулиш и второй пилот погибли, бортмеханик летательного аппарата получил травмы.

«В парке Победы на Соколовой горе пройдет митинг и церемония по занесению на мемориал землякам, погибшим в локальных войнах, имени погибшего при исполнении служебно-боевой задачи в Сирийской Арабской Республике старшего летчика вертолетного звена Ми-24 майора Артема Кулиша», — рассказал агентству Александр Иванников

На торжественную церемонию приглашены родственника погибшего пилота, а также местные школьники, военнослужащие и члены ветеранских организаций Саратовской области.