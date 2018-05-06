Юрий Семин: «В финале Кубка вышли звери. И в матче с „Зенитом“ было так же!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над "Зенитом" (1:0), которая принесла железнодорожникам золото чемпионата России сезона-2017/18.

— Что было самым трудным на пути к чемпионству?

— Сохранить терпение.

— Как прожили неделю, предшествующую матчу с «Зенитом»?

— Нормально.

— Насколько сложно было убедить команду в том, что все в порядке?

— Этот период — чистая психология. Натренировать — уже не натренируешь. Все же конец сезона. Использовались чуть-чуть другие методы. Мы не должны были потерять уверенность в себе. И перед финалом Кубка в прошлом году у нас был похожая ситуация — мы тоже были в плохом состоянии. Но на финал вышли звери! И сегодня было так же.

— Что сказали в раздевалке?

— В перерыве сказал играть приблизительно так же, но чуть увеличить объем работы. И спланировали выпустить Эдера. Был счет 0:0. Нужно было рисковать.

— Был ли выбор — Эдер или Ари?

— Ари играл в Краснодаре. Играл хорошо, достойно. Но там у нас не получилось. Они с Эдером равные по классу футболисты. Эдер — тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить — фартовый. Он должен был забить, — продолжает Семин.

— О чем вы говорили с Эдером сразу после матча, на поле?

— Я ему спасибо сказал. За то, что он терпел, хотя иной раз оказывался в резерве, за то, что работал. Я ему сказал, что он профессионал в высшей степени. ( Игорь РАБИНЕР

Локомотив — Зенит