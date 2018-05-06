Юрий Семин: «В финале Кубка вышли звери. И в матче с „Зенитом“ было так же!» 

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над "Зенитом" (1:0), которая принесла железнодорожникам золото чемпионата России сезона-2017/18.
— Что было самым трудным на пути к чемпионству?
— Сохранить терпение.
— Как прожили неделю, предшествующую матчу с «Зенитом»?
— Нормально.
— Насколько сложно было убедить команду в том, что все в порядке?
— Этот период — чистая психология. Натренировать — уже не натренируешь. Все же конец сезона. Использовались чуть-чуть другие методы. Мы не должны были потерять уверенность в себе. И перед финалом Кубка в прошлом году у нас был похожая ситуация — мы тоже были в плохом состоянии. Но на финал вышли звери! И сегодня было так же.
— Что сказали в раздевалке?
— В перерыве сказал играть приблизительно так же, но чуть увеличить объем работы. И спланировали выпустить Эдера. Был счет 0:0. Нужно было рисковать.
— Был ли выбор — Эдер или Ари?
— Ари играл в Краснодаре. Играл хорошо, достойно. Но там у нас не получилось. Они с Эдером равные по классу футболисты. Эдер — тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить — фартовый. Он должен был забить, — продолжает Семин.
— О чем вы говорили с Эдером сразу после матча, на поле?
— Я ему спасибо сказал. За то, что он терпел, хотя иной раз оказывался в резерве, за то, что работал. Я ему сказал, что он профессионал в высшей степени. (Игорь РАБИНЕР)
Локомотив — Зенит