Трамкин: в Кубке Гагарина «Автомобилист» был хуже «Металлурга» 

Защитник «Автомобилиста» и сборной России по хоккею Никита Трямкин поделился мнением о выступлении своего клуба в розыгрыше Кубка Гагарина, где екатеринбургская команда выбыла на первой стадии, проиграв магнитогорскому «Металлургу».
"Если мы проиграли, значит, были недостойны, играли хуже. Любой клуб, проходящий другого соперника по итогам раунда плей-офф, более достоин успеха. И «Магнитка» сыграла лучше нас, результативнее. Если мы не реализовали ни одного большинства — надо задуматься, что мы делали не так, правда?" — цитирует Трямкина газета «Известия».
В четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Автомобилист» с общим счетом 4-2.