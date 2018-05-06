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Трамкин: в Кубке Гагарина «Автомобилист» был хуже «Металлурга»
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Трамкин: в Кубке Гагарина «Автомобилист» был хуже «Металлурга» 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Автомобилиста» и сборной России по хоккею Никита Трямкин поделился мнением о выступлении своего клуба в розыгрыше Кубка Гагарина, где екатеринбургская команда выбыла на первой стадии, проиграв магнитогорскому «Металлургу».
"Если мы проиграли, значит, были недостойны, играли хуже. Любой клуб, проходящий другого соперника по итогам раунда плей-офф, более достоин успеха. И «Магнитка» сыграла лучше нас, результативнее. Если мы не реализовали ни одного большинства — надо задуматься, что мы делали не так, правда?" — цитирует Трямкина газета «Известия».
В четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Автомобилист» с общим счетом 4-2.
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