Алексей Миранчук: «На „Локомотив“ оказывалось колоссальное давление, но игроки справились»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после победы над "Зенитом" ​ в 29-м туре чемпионата России (1:0) отметил, что соперник не создал опасных моментов. Победа над сине-бело-голубыми позволила московской команде за тур до конца сезона стать чемпионом страны.

— Чемпионом становиться нелегко. Каждый матч ответственный, на команду оказывалось колоссальное давление, но мы справились, — цитирует RT Миранчука. — Когда отменили мяч Фарфана, отреагировали спокойно. В итоге забили в концовке. Так что все нормально. Выдержали натиск «Зенита», справились с подачами в штрафную. Посмотрите: питерцы сегодня вообще ничего не создали. Всевышний отблагодарил нас за проделанную работу и даровал нам этот мяч на последних минутах, который забил Эдер. Не могу сказать, что во втором тайме заиграли намного лучше. Мне кажется, и до перерыва действовали активнее. Просто продолжили гнуть свою линию, создавали моменты и в итоге забили в конце.

Локомотив — Зенит