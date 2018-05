Кросби обошел Ягра по количеству голов за «Питтсбург» в плей-офф

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли против «Вашингтона». Канадец обошел Яромира Ягра по количеству голов в плей-офф — 66 против 65. Лидером же остается Марио Лемье с 76-ю шайбами.

With that deflection on the power play, Sidney Crosby took over full possession of 2nd place on the @penguins all-time postseason goals list with 66. He also ties Jaromir Jagr for 4th place in playoff power-play goals with 19. pic.twitter.com/dMdLpY3VfR

— Penguins PR (@PensPRLady) 6 мая 2018 г.