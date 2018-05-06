Защитник сборной России: огромных различий между Воробьевым и Знарком нет

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» и сборной России по хоккею Никита Трямкин поделился мнением о работе Ильи Воробьева , который исполняет обязанности главного тренера национальной команды, сменив на этом посту Олега Знарка.

"У каждого тренера свои требования, но все равно у сборной России единый штаб, и поэтому огромных различий нет. Все-таки большинство помощников Олега Валерьевича остались в сборной. Илья Петрович работал в предыдущем штабе, с ним остались Жамнов, Никитин, Давыдов.

Поэтому резких перемен в работе нет. Конечно, что-то новое тренеры вносят, но все делается постепенно", — цитирует Трямкина газета «Известия»

На прошедшем Еврохоккейтуре сборная России потерпела пять поражений подряд в шести матчах.