Три очка Кузнецова помогли «Вашингтону» выйти вперёд в серии с «Пингвинз»

«Мы не будем отстоем в этом году» — Овечкин говорил это ещё осенью.

За всю историю противостояния «столичные» и «пингвины» сыграли друг с другом 10 серий, из которых «Вашингтон» выиграл… одну. Именно поэтому пятый матч нынешнего противостояния имел особое значение для «Кэпиталз», так как победа давала хорошие шансы на исторический успех, а поражение неизбежно ставило Овечкина и компанию в привычное положение неудачников. Отчаянно отыгрываться в серии с действующим чемпионом и героически пасть в этом бою — подобное «столичные» уже проходили, и настрой на пятую встречу у хозяев был максимальным. Особое значение эксперты придавали тому, кто забьёт первый гол. В нынешнем розыгрыше кубка Стэнли «Вашингтон» делал это в 8 матчах из 10, а в серии с «Пингвинз» хорошее начало могло стать ключом к победе. «Дело в том, что „пингвинам“ не так просто бороться за лидерство в самом начале, но они образцово реализуют ошибки соперника. Когда оппоненты увлекаются атакой, следует незамедлительное наказание. Каждый матч, в котором „Питтсбург“ лидировал после первого периода, заканчивался победой команды Майка Салливана », — отметила обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян. Никаких изменений в составе «столичных» по сравнению с предыдущим матчем наставник Барри Тротц не внёс. Без перемен осталась даже тройка Овечкин — Кузнецов — Смит-Пелли, хотя ноль бросков от капитана «Вашингтона» воспринимались как небольшая сенсация. «Понятное дело, это был не лучший матч для нашего звена. Но мы постараемся идти вперёд», — сказал Овечкин. «Свои моменты у Александра будут. Матчи, в которых он ни разу не бросил, бывают очень редко. Бросок для него — самое главное, поэтому нужно отдать ему под бросок и быстро убраться с пути», — добавил Тротц и оказался прав.

Три очка Кузнецова, победа «Вашингтона»

Статистика о важности первого периода в очередной раз подтвердилась. Правда, вопреки ожиданиям, «Питтсбург» смог достаточно быстро открыть счёт, когда на третьей минуте защитник Джейми Олексяк пробил вратаря хозяев мощнейшим дальним броском, а нападающий Конор Шири продемонстрировал образец «экранирования» на пятачке. Это лидерство «Пингвинз» не внесло решающего вклада в результат матча — «Питтсбург» не сумел спокойно доиграть до перерыва, растратив преимущество за рекордно короткий отрезок.

За полторы минуты до конца отрезка, когда «Вашингтон» играл в большинстве, могучий выстрел Джона Карлсона позволил «столичным» восстановить равновесие. Спустя 33 секунды после этой шайбы Бретт Коннолли вывел хозяев вперёд, обескуражив «Питтсбург» таким развитием событий.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Второй период для «Вашингтона» начался с удаления Александра Овечкина , который ударил клюшкой Евгения Малкина , и заплатить за этот штраф Великой восьмёрки потребовал его визави Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» образцово подставил клюшку, находясь на пятачке, что придало «пингвинам» необходимый импульс.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Вскоре последовало очередное удаление у «Вашингтона», которое завершилось ещё одним взятием ворот Брейдена Холтби — отличился Патрик Хёрнквист , удачно протолкнувший шайбу в отчаянной борьбе перед воротами. «Пингвины» перехватили инициативу, задавали соперника бросками (18 — 5 во втором периоде), и «столичным» оставалось лишь надеяться на то, что кто-то из лидеров команды сможет возглавить операцию спасения в оставшиеся двадцать минут.

Таким человеком стал Евгений Кузнецов , который в трёх предыдущих матчах набрал лишь одно очко за результативную передачу. Шайба челябинца, заброшенная на первой же минуте заключительного отрезка, стала ключевой, придав «Вашингтону» сил и уверенности. Получив пас на чужой синей линии от Якуба Враны , Кузнецов не оставил шансов Мэтту Мюррею , идеально исполнив выход к воротам.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Пятнадцать минут спустя Кузнецов вернул долг чеху, «разогнав» решающую атаку с его участием. Врана, получив шайбу на скорости, ворвался в чужую зону, без малейших проблем объехал Райли Шиэна, и нанёс бросок, который стал победным.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Голы Оши и Эллера, забитые в пустые ворота, подстраховали «Кэпиталз» от лишних неприятностей, но без ложки дёгтя всё-таки не обошлось. Печальным сюрпризом для болельщиков «столичных» стала травма Никласа Бекстрёма, который в третьем периоде провёл лишь пять смен, последняя из которых длилась лишь 9 секунд. У шведа диагностирована травма верхней части тела, и сможет ли он сыграть в шестом матче серии — большой вопрос. «Да, мы потерял Бекстрёма, но перевод Враны в первое звено к Овечкину и Кузнецову здорово сработал. У нас есть полная уверенность в своих силах. Да, мы знаем историю, мы знаем, что случалось с нами в прошлом. Но сейчас у нас есть полное доверие друг к другу», — заявил нападающий Ти Джей Оши. «Ещё одна игра! Ещё одна игра!», — скандировал стадион, празднуя победу «Кэпиталз». Эта игра, в которой может определиться победитель серии, состоится в ночь с 7 на 8 мая.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».