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«Гэлакси» с Ибрагимовичем проиграл «Хьюстону»
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«Гэлакси» с Ибрагимовичем проиграл «Хьюстону» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
«Хьюстон Дайнэмо» на своем поле обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS (3:2). Форвард гостей Златан Ибрагимович вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. Бывший нападающий «Барселоны» Джовани Дос Сантос отметился голом и голевой передачей.
Регулярный чемпионат
"Хьюстон Дайнэмо" — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 3:2 (1:1)
Голы: Фуэнмайор, 3 (1:0). Дос Сантос, 39 (1:1). Киото, 47 (2:1). Камара, 85 (2:2). Родригес, 90 (3:2).. @OficialGio makes it ✌️ goals in ✌️ games 👀 pic.twitter.com/Dy84feVB3S
— LA Galaxy (@LAGalaxy) 6 мая 2018 г.
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