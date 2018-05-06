«Гэлакси» с Ибрагимовичем проиграл «Хьюстону»

«Хьюстон Дайнэмо» на своем поле обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS (3:2). Форвард гостей Златан Ибрагимович вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. Бывший нападающий «Барселоны» Джовани Дос Сантос отметился голом и голевой передачей.

Регулярный чемпионат

"Хьюстон Дайнэмо" — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 3:2 (1:1)

Голы: Фуэнмайор, 3 (1:0). Дос Сантос, 39 (1:1). Киото, 47 (2:1). Камара, 85 (2:2). Родригес, 90 (3:2).. @OficialGio makes it ✌️ goals in ✌️ games 👀 pic.twitter.com/Dy84feVB3S

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 6 мая 2018 г.