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Неймар начал упражняться в тренажёрном зале
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Неймар начал упражняться в тренажёрном зале 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар приступил к занятиям в тренажёрном зале, сообщает пресс-служба клуба в «инстаграме».
Напомним, форвард «ПСЖ» был травмирован 25 февраля в домашнем матче 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (3:0). У игрока диагностировали растяжение связок голеностопа и трещину пятой плюсневой кости.
Накануне Неймар провёл тренировку в зале на базе французского клуба. В частности, упражнялся со штангой, а также выполнял жим ногами сидя.
Ожидается, что форвард сможет выступить в составе национальной команды Бразилии на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в России в 2018 году.
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