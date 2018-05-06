Мэтт Мюррей: «Овечкин нашел неординарное продолжение»

— Овечкин мчался к воротам на полной скорости, и мне следовало лучше прочитать ситуацию, — цитирует Мюррея официальный сайт НХЛ. — Я ожидал от него броска и терпеливо ждал его до конца, но Ови нашел неординарное продолжение.

JAKUB VRANA LADIES AND GENTLEMEN! #ALLCAPS pic.twitter.com/CjB88XlpUB

— Washington Capitals (@Capitals) 6 мая 2018 г.