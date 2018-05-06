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Мэтт Мюррей: «Овечкин нашел неординарное продолжение»
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Мэтт Мюррей: «Овечкин нашел неординарное продолжение» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (3:6, 2-3 в серии) отметил, что российский нападающий Александр Овечкин принял неординарное решение, когда Якуб Врана с его передачи забил победный гол. Сам голкипер в этой встрече сделал 28 сэйвов.
— Овечкин мчался к воротам на полной скорости, и мне следовало лучше прочитать ситуацию, — цитирует Мюррея официальный сайт НХЛ. — Я ожидал от него броска и терпеливо ждал его до конца, но Ови нашел неординарное продолжение.
JAKUB VRANA LADIES AND GENTLEMEN! #ALLCAPS pic.twitter.com/CjB88XlpUB
— Washington Capitals (@Capitals) 6 мая 2018 г.
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