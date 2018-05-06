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Фанат «Спартака»: Тарасов отвесил мне леща
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Фанат «Спартака»: Тарасов отвесил мне леща 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Фанат «Спартака» Андрей Измайлов обратился в полицию с заявлением о том, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов нанёс ему побои. По словам болельщика, 1 мая он снимал, как хавбек «железнодорожников» курил кальян и выпивал спиртное, чем вызвал гнев футболиста. «Я сделал фотографию, выложил в „Инстаграм“. В течение 40-60 минут подбегает Тарасов и спрашивает: „Ты сделал?“ Отвечаю: „Я“. Последовал удар по лбу. Так скажем, отвесил леща», — сказал Измайлов в интервью телеканалу «Россия 24».
Фанат заверил, что после этого на него напали вооружённые охранники Тарасова.
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