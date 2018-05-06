«Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 8 мая

«Виннипег»

В прошлом матче «Виннипег» на выезде одержал крупную победу на выезде над «Нэшвиллом» (6:2), и повел в серии — 3:2. От выхода в финал Западной конференции «Джетс» отделяет одна победа, а шестая игра состоится на их льду.

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Отличную игру продемонстрировала первая тройка «Виннипега» — Кайл Коннор оформил дубль и набрал три очка, Марк Шайфли заработал гол+пас, а Блэйк Уиллер стал автором ассистентского хет-трика. Также гол+пас на счету защитника Дастина Бафлина . Очень сильный поединок удался вратарю Коннору Хеллебайку, который отразил 38 из 40 бросков в створ.

«Виннипег» продемонстрировал более эффективную игру в атаке и воспользовался неудачной игрой вратаря «Нэшвилла» Пекки Ринне , который в итоге был заменен.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» потерпел очень болезненное домашнее поражение, которое теперь заставляет «Предаторз» брать победу на выезде. Команда проигрывает в серии 2:3, и каждое следующее поражение означает конец гонки за Кубком Стэнли.

Крайне неудачный поединок сыграл голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, который пропустил шесть шайб чуть более чем с двух десятков бросков и был заменен в начале третьего периода на Юусе Сароса . Две единственные шайбы «Предаторз» забросили нападающий Райан Джохансен и защитник Янник Вебер

«Нэшвилл» провел достаточно агрессивный матч с точки зрения игры в атаке, но реализация снова подвела команду. Кроме того, слабая игра Ринне и в целом в обороне привели к поражению, которое ставит команду под угрозу вылета. Но если «Нэшвилл» возьмет победу в шестом матче на выезде, решающий седьмой поединок состоится на его льду.

Прогноз

Битва «Виннипега» и «Нэшвилла» получается непредсказуемой и достаточно результативной. Но в шестом матче, который имеет стратегическое значение, соперники по всем раскладам должны быть более осторожны в своей зоне. А значит можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,09.