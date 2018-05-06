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Россиянин Мизинов занял 16-е место на ЧМ по спортивной ходьбе на дистанции 20 км
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Россиянин Мизинов занял 16-е место на ЧМ по спортивной ходьбе на дистанции 20 км 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 6 мая. Россиянин Василий Мизинов, выступающий в статусе нейтрального спортсмена, занял 16-е место на чемпионате мира по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Турнир завершился в китайском Тайцане.
Он показал результат 1 час 23 минуты 56 секунд. Победил японец Коки Икеда (1:21.13), вторым стал китаец Ван Кайхуа (1:21.22), третьим — итальянец Массимо Стано (1:21.33).
В пятницу Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила пятерых россиян статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогли выступить на чемпионате мира. Нейтрального статуса были лишены Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков. Решение было принято до дальнейшего расследования ряда серьезных инцидентов, связанных с участием этих спортсменов в апрельских тренировочных сборах в Караколе в Киргизии, где присутствовал тренер Виктор Чегин, который был пожизненно отстранен от спортивной деятельности. Нейтральный статус сохранили Мизинов и Яна Смердова, которая на дистанции 20 км заняла 26-е место.
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