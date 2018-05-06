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Видео о женихах и невестах, которые смеются в самый ответственный момент
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Видео о женихах и невестах, которые смеются в самый ответственный момент 

Letidor.ru 44 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите видео на сайте Letidor.ru
У вас когда-нибудь была пышная свадебная церемония с клятвами, обменом кольцами и большим количеством гостей? Что обычно чувствуют молодожены, когда к ним приковано все внимание? Конечно, стресс и большую ответственность. У кого-то в этой ситуации дрожат руки и трясутся коленки, а кто-то не может удержаться от смеха.
Герои нашей сегодняшней видеоподборки, как и все будущие супруги, мечтали, что их день бракосочетания пройдет идеально. Они долго готовились и разучивали торжественные речи, покупали дорогие костюмы и роскошные платья. И кто же мог подумать, что они сами станут причиной громкого смеха и разговоров в зале.
Смотрите, как в самый ответственный момент перед алтарем женихи и невесты начинают истерически смеяться, и этот хохот уже невозможно остановить.
Он заражает родственников и друзей в зале и даже священника, ведущего свадебную церемонию.
Просмотрев это видео, вы и сами не сможете удержаться от смеха. Проверим? Скорее включайте ролик!
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