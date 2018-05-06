Массимилиано Аллегри: «Ювентус» на расстоянии трех очков от скудетто, но их еще нужно заработать 

«Ювентус» на домашнем поле обыграл «Болонью» со счетом 3:1.
«Ювентус» одержал волевую победу в матче с «Болоньей»
«Мы на расстоянии трёх очков от скудетто, но их нужно ещё заработать. Сегодня «Болонья» хорошо играла и защищалась. Мы сами себе усложнили жизнь, подарив гостям пенальти. К счастью, мы вернулись в игру.
Игру бесспорно изменил Дуглас Коста, который вышел после перерыва и сделал две передачи. Дуглас — один из тех игроков, которые могут изменить ситуацию на поле. Прошлой ночью он стал отцом, у него родилась дочка, поэтому матч он начинал на скамейке запасных», — цитирует Аллегри Sky Sport Italia.