Массимилиано Аллегри: «Ювентус» на расстоянии трех очков от скудетто, но их еще нужно заработать

«Ювентус» на домашнем поле обыграл «Болонью» со счетом 3:1.

«Ювентус» одержал волевую победу в матче с «Болоньей»

«Мы на расстоянии трёх очков от скудетто, но их нужно ещё заработать. Сегодня «Болонья» хорошо играла и защищалась. Мы сами себе усложнили жизнь, подарив гостям пенальти. К счастью, мы вернулись в игру.