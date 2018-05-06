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Команда Ибрагимовича потерпела третье поражение подряд
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Команда Ибрагимовича потерпела третье поражение подряд 

Чемпионат.com 27 минут назад
В очередном матче регулярного чемпионата MLS «Хьюстон» на своём поле принимал «Лос-Анджелес Гэлакси» и одержал победу 3:2. На 2-й минуте счёт открыл защитник «Хьюстона» Алехандро Фуэнмайор, гости отыгрались на 39-й минуте усилиями бывшего нападающего «Барселоны» Джовани дос Сантоса. Сразу после перерыва полузащитник хозяев Ромель Киото вывел свою команду вперёд. «Лос-Анджелес» на 85-й минуте отыгрался усилиями Ола Камара, но на последней минуте встречи «Хьюстон» вырвал победу, гол на счету Родригеса.
Шведский нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович провёл на поле все 90 минут, полезными действиями не отметился. Для его команды это третье поражение подряд, и она занимает восьмое место в турнирной таблице.
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