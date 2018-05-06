Ипатовский «Колос» готовится к старту чемпионата России по мотоболу

Шестикратные серебряные призёры национального первенства стартовый поединок проведут 12 мая в станице Кирпильской против хозяев из «Агрокомплекса». А уже на следующий день гастроли по Краснодарскому краю воспитанники тренера Сергея Крошки закроют противостоянием в станице Староминской, где сразятся с любимцами местной публики из команды «Заря».

Дебютный же домашний поединок грозится вылиться в грандиозное шоу, ведь в гости к ставропольской дружине 26 мая пожалует действующий чемпион страны — «Металлург» из Видного. Противостояние этих двух коллективов — главная изюминка национального первенства на протяжении ряда лет. Кстати, в минувшем сезоне «Колосу» наконец-то удалось одолеть главного фаворита. Не прочь ипатовцы этот успех повторить.

Стоит также отметить, что в нынешнем году число участников национального первенства сократилось до минимума — за награды соревнований будут бороться всего шесть коллективов. Помимо уже упоминавшихся «Колоса», «Металлурга», «Агрокомплекса» и «Зари» это «Ковровец» из Коврова и «Комета» из станицы Кущёвской. А вот тихорецкий «Локомотив» и «Спутник» из села Октябрьского выбыли из чемпионской гонки.

Регулярный раунд национального первенства завершится 28 августа, после чего стартует финальный турнир, по ходу которого медали турнира разыграют четыре лучшие дружины. Они будут принимать на своей территории по одному этапу. Первый из них стартует 31 августа, а последний — первого октября.