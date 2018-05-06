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Металлический «зонт» стал поводом для шуток среди челябинцев
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Металлический «зонт» стал поводом для шуток среди челябинцев 

АиФ 12 минут назад
Фото: АиФ
Металлическая деталь, которой прохожий на улице прикрывался как зонтом, стала поводом для шуток среди челябинцев, фотографией «сурового» аксессуара горожане поделились в соцсети.
В комментариях к снимку горожане сравнили предмет на плечах у человека со спутниковой тарелкой и щитом известного киногероя.
«А то мало ли, метеор какой прилетит», — в шутку предложил свою версию предназначения металлического зонта один из участников обсуждения.
Другие комментаторы заметили, что деталь может быть крышкой канализационного колодца, которую прохожий решил сдать в пункт приёма металла, чтобы получить деньги.
Напомним, ранее челябинцев удивили мешки для трупов, которые использовались для сбора мусора во время субботника.
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