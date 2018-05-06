Металлический «зонт» стал поводом для шуток среди челябинцев

Металлическая деталь, которой прохожий на улице прикрывался как зонтом, стала поводом для шуток среди челябинцев, фотографией «сурового» аксессуара горожане поделились в соцсети.

В комментариях к снимку горожане сравнили предмет на плечах у человека со спутниковой тарелкой и щитом известного киногероя.

«А то мало ли, метеор какой прилетит», — в шутку предложил свою версию предназначения металлического зонта один из участников обсуждения.

Другие комментаторы заметили, что деталь может быть крышкой канализационного колодца, которую прохожий решил сдать в пункт приёма металла, чтобы получить деньги.

Напомним, ранее челябинцев удивили мешки для трупов, которые использовались для сбора мусора во время субботника.