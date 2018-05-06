Заплыв «Ока-Волга» пройдет в Нижнем Новгороде 6 мая

Мероприятие проводится уже в десятый раз. Об этом сообщают организаторы.

Заплыв проводится в виде командной эстафеты. Команды состоят из четырех спортсменов. Один из них плывет на дистанции, а трое сопровождают его на катере, участники периодически сменяют друг друга.

Участники проплывут по Оке и Волге от Благовещенского монастыря в 500 метрах выше Канавинского моста до Чкаловской лестницы. Длина дистанции — 3 км.

При этом двое нижегородцев планируют плыть всю дистанцию от начала до конца.

В соревнованиях примут участие команды Автозаводского и Советского районов Нижнего Новгорода, а также Арзамаса, Павлова и Выксы.

После эстафеты пройдет индивидуальный заплыв на 200 метров, в котором примут участие 70 спортсменов.

Начало мероприятия в 11:30.