Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» поддержали перенесшего операцию Фергюсона

«Продолжайте бороться, босс. Направляем молитвы Кэти (супруге Фергюсона — RT) и всей семье», — написал Бекхэм в своём Instagram.

«Скорейшего выздоровления, Босс. Мысли со всеми близкими в этот тяжёлый час», — написал Руни в Twitter.

«Мои мысли и молитвы с вами, мой дорогой друг. Будьте сильным, Босс!», — написал Роналду на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что Фергюсон перенёс экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.