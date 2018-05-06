Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» поддержали перенесшего операцию Фергюсона 

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни и Криштиану Роналду высказали слова поддержки экс-главному тренеру команды сэру Алексу Фергюсону, который перенёс экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.
«Продолжайте бороться, босс. Направляем молитвы Кэти (супруге Фергюсона — RT) и всей семье», — написал Бекхэм в своём Instagram.
«Скорейшего выздоровления, Босс. Мысли со всеми близкими в этот тяжёлый час», — написал Руни в Twitter.
«Мои мысли и молитвы с вами, мой дорогой друг. Будьте сильным, Босс!», — написал Роналду на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно, что Фергюсон перенёс экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.