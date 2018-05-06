Ещё
Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» поддержали перенесшего операцию Фергюсона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» поддержали перенесшего операцию Фергюсона 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни и Криштиану Роналду высказали слова поддержки экс-главному тренеру команды сэру Алексу Фергюсону, который перенёс экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.
«Продолжайте бороться, босс. Направляем молитвы Кэти (супруге Фергюсона — RT) и всей семье», — написал Бекхэм в своём Instagram.
«Скорейшего выздоровления, Босс. Мысли со всеми близкими в этот тяжёлый час», — написал Руни в Twitter.
«Мои мысли и молитвы с вами, мой дорогой друг. Будьте сильным, Босс!», — написал Роналду на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно, что Фергюсон перенёс экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.
RT на русском: последние новости
Промес: «Спартаку» не хватает Пилипчука Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперёд в серии с «Питтсбургом» в плей-офф НХЛ Россиянка Оршуш стала чемпионкой Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 53 кг
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой100
Облизывающий соперников хоккеист разозлил НХЛ13
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Головкин досрочно завершил бой с Мартиросяном
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение