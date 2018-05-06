Прогноз на матч Кальяри — Рома: хватит ли сил у римлян для победы на Сардинии

«Кальяри» — «Рома». Прогноз на матч 36-го тура итальянской Серии А (06.05.2018, 21:45 мск).

Столичная «Рома» не сумела совершить чудо и пробиться в финал Лиги чемпионов, но «волчице» не время унывать — нужно надёжно отработать в концовке сезона, чтобы не потерять путёвку в ЛЧ на следующий сезона. Для этого команде Эусебио ди Франческо желательно обыграть в гостях «Кальяри», который находится в опасной зоне вылета и очень нуждается в набранных очках. Но «Рома», конечно, является фаворитом этого матча — букмекеры оценивают чистую победу римлян на Сардинии коэффициентом 1.42.

Команда

"Рома"

59:28 "Кальяри"

31:60 "Кальяри"

Дела «Кальяри» в концовке сезона невероятно плохи, учитывая близость к зоне вылета и неприятный календарь матчей, но если команда действительно хочет спастись, но обязана подключать морально-волевые качества и вгрызаться в положительный результат в поединках с соперниками из верхней части турнирной таблицы — после «Ромы» будут матчи с «Фиорентиной» и «Аталантой». Но в последних трёх матчах сардинийцы выглядели очень слабо. Сперва было разгромное выездное поражение всухую от «Интера» (0:4), после чего «красно-синие» не смогли дома обыграть «Болонью» (0:0). В прошлом же туре команда Диего Лопеса с треском проиграла в гостях «Сампдории» (1:4).

"Рома"

"Рома" достойно сражалась в концовке сезона на два фронта, но всё же не сумела в еврокубках добраться до финального матча, вылетев в полуфинале от английского «Ливерпуля» (2:5, 4:2). В минувшую среду римляне отдали все силы для того, чтобы совершить камбек в домашнем матче с мерсисайдцами, но одного гола всё-таки не хватило. В следующем туре римлянам предстоит дома сыграть с «Ювентусом», где вполне можно проиграть, поэтому команде ди Франческо важно побеждать в сегодняшнем матче, чтобы сохранять высокие шансы на сохранение места в топ-4, так как конкуренты могут не простить двух осечек кряду.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 21:40 по московскому времени телеканал «Матч! Футбол 2» начнёт прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Рома». У кого не будет возможности смотреть видео, тот всегда может узнавать обо всех событиях матча в текстовой трансляции на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Кальяри" уступает «Роме» по статистике личных встреч: +20=25-32, разница мячей — 90:112. Сардинийцы не могут обыграть «волчицу» уже более пяти лет. За это время было сыграно 7 очных матчей, 5 из которых выиграли римляне, и ещё дважды встречи заканчивались вничью. В матче первого круга нынешнего сезона «Рома» на последних секундах домашнего матча вырвала минимальную победу 1:0, благодаря голу центрального защитника Фасио.

Интересные факты

"Кальяри" проиграл 5 матчей из последних семи (+1=1-5, 4:16);

"Рома" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в матчах с «Кальяри» (+5=2-0, 11:4);

"Рома" забивала в каждом из последних 10-ти выездных матчей с «Кальяри» (+3=4-3, 20:21);

"Рома" имеет 9-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах чемпионата (+5=4-0, 15:5).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"