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В Омске 9 Мая трансляцию парада покажут на уличных экранах
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В Омске 9 Мая трансляцию парада покажут на уличных экранах 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В День Победы парад войск Омского гарнизона на Соборной площади покажут на двух уличных экранах. Прямую трансляцию обеспечит «12 канал», сообщает официальный сайт мэрии Омска.
Трансляцию парада покажут на двух экранах размером 3х6 м. на ул. Интернациональной и Успенского кафедрального собора и уже прошёл тестовый запуск видеотрансляции.
Напомним, что парад боевых знамён воинских соединений и частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны в Прииртышье, начнётся в 12.00. 9 Мая на Соборной площади.
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