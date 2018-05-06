Эксперта: время Глушакова и Комбарова в «Спартаке» прошло

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением об игре красно-белых против «Локомотива» в 29-м туре чемпионата России по футбол. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Почему не играл Денис Глушаков ? Думаю, в первую очередь из-за того, что он в недостаточно хорошей форме. А уже форма наверняка стала поводом конфликта игрока с галвным тренером Массимо Каррерой , о чем ранее сообщали СМИ.

Если быть откровенным, время Глушакова и Дмитрия Комбарова прошло, состав пора обновлять и искать им замену, которые смогут через какое-то время вести команду к чемпионству.

В этом ничего страшного нет, рано или поздно такое время всегда наступает", — сказал Червиченко.

Матч «Спартак» — «Ростов» завершился со счетом 2:0.