Ибрагимович избежал красной карточки за прием из карате в MLS? Видео

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в матче регулярного чемпионата MLS против «Хьюстон Дайнэмо» (2:3) на одном из игроков соперника провел бойцовский прием, однако избежал удаления. Знаменитый шведский форвард, развернувшись, сильно ударил локтем в спину защитнику. Последний упал, скорчившись от боли, но рефери ограничился лишь устным предупреждением.

Should Zlatan have been shown a red card? #LAvHOU // @Pringles pic.twitter.com/6Z188oChKQ

— Major League Soccer (@MLS) 6 мая 2018 г.