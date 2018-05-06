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В Красноярском крае появилась мемориальная доска в честь репрессированного
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В Красноярском крае появилась мемориальная доска в честь репрессированного 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Мемориальную табличку в память о писателе Сергее Фуделе торжественно открыли 4 мая в селе Большой Улуй, где литератор отбывал ссылку с 1948-го по 1951 год. Памятную доску на здании районного ДК, освятил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
«Сергей Фудель был ученым, писателем, поэтом и богословом, служил правде и доброте, любви и милосердию, — отметил Владыка Пантелеимон. — Он показывал, что путь свободы человека от всего рутинного, лежит через знания, а они начинаются с понимания Господа».
Установка памятного знака стала ключевым событием просветительского мероприятия, устроенного Красноярским краевым отделением ВРНС (Всемирного Русского Народного собора) и Общественным советом при Красноярской митрополии. На мероприятии работали площадки для молодёжи, где участники проектов «Урок милосердия» и «Эковолонтёр -2019» представляли сельским старшеклассникам свои проекты, а представители молодёжных движений и партий — «Молодая гвардия», «Опора России», «Русская община» и «АнтиДилер» рассказывали о своей работе, призвали ребят присоединяться к движениям.
Сельчане организовали для гостей концерт духовного содержания, затем Митрополит Пантелеимон ответил на вопросы жителей села. Инициативных большеулуйцев наградили благодарственными письмами от Общественного совета.
О ВРНС кратко рассказал сопредседатель Правления регионального отделения организации Сергей Витковский.
«Одна из наших целей — воспитание здорового будущего поколения, — заметил он. — И отрадно, что здесь, в Большом Улуе, у нас есть единомышленники, которые стараются привить молодёжи патриотизм, трудолюбие, семейные ценности, основы православной веры. Уверен, если действовать сообща, всё получится».
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